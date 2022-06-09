В Кузбассе разрешили отстрел медведя после нападения на домашний скот. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе выдали разрешение на отстрел вышедшего к людям трехгодовалого бурого медведя в Мариинском муниципальном округе. Соответствующий документ от 8 июня опубликован на сайте департамента по охране объектов животного мира региона. Срок проведения отстрела с 9 по 11 июня.

- В связи с нападением медведя на домашний скот и выявлением угрозы нанесения ущерба здоровью жителя с. Подъельники, - сообщили в ведомстве о причинах отстрела.

Напомним, что в июне текущего года разрешили отстрел вышедшего к людям двухгодовалого бурого медведя в Шерегеше. Кроме того, в мае 2022 года разрешение было получено на отстрел медведей также в Шерегеше и вблизи поселков Осиновое Плесо и Усть-Аскарлы.