В Кузбассе жители заметили в траве крупную змею. Фото: Управление по защите населения и территории Новокузнецка.

В Кузбассе жители заметили крупную змею в деревне Старочервово, которая входит в состав Елыкаевского сельского поселения. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

На кадрах видно, что рептилия находилась в траве возле пруда и извивалась. Автор видео отметил, что змея огромная, как шланг.

Напомним, что кузбассовцы начали страдать от гадюк. С начала сезона уже три человека попали в больницу после укуса ядовитых змей. Также в Новокузнецке жительница обнаружила белую змею в туалете своей квартиры. Выпроваживать непрошеную гостью пришлось спасателям.