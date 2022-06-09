Кузбасские хлебопеки получили льготный заем на повышение производительности труда

Фото: АПК.

Крупнейшее хлебопекарное предприятие региона «Кузбассхлеб» получило средства льготного займа на приобретение оборудования в рамках нацпроекта «Производительность труда». Администрация правительства Кузбасса сообщает, что новая линия по производству подовых ржано-пшеничных хлебов уже запущена.

Глава региона отметил, что льготный заем под 1% годовых кузбасскому хлебопекарному предприятию одобрил Экспертный совет Фонда развития промышленности. Общий бюджет проекта по запуску новой производственной линии составил 58,5 миллиона рублей, из них заемные средства - более 44 миллионов рублей.

Генеральный директор ООО «Кузбассхлеб» Владимир Сафьянов рассказал, что, благодаря приобретению нового оборудования, почасовая производительность труда в расчете на одного сотрудника выросла на 23%.