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Происшествия9 июня 2022 8:22

В Кузбассе полицейские разыскали без вести пропавшую 6-летнюю девочку

Правоохранители и волонтеры искали ребенка всю ночь
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе полицейские разыскали без вести пропавшую 6-летнюю девочку.

В Кузбассе полицейские разыскали без вести пропавшую 6-летнюю девочку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прокопьевске полицейские разыскали без вести пропавшую 6-летнюю девочку. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что накануне в 22.55 в полицию обратилась 34-летняя жительница. Она рассказала, что у нее пропала 6-летняя дочь. Женщина пыталась найти девочку самостоятельно, но безуспешно. Правоохранители и волонтеры искали юную жительницу всю ночь.

Утром девочку обнаружили в гостях у ровесницы, с которой она познакомилась тем вечером во дворе. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с родителями ребенка. Предварительно установлено, что противоправных деяний в отношении девочки не совершалось.