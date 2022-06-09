Летом в Кузбассе будут работать 550 лагерей с дневным пребыванием детей

Фото: АПК.

В муниципалитетах Кузбасса работают летние лагеря и площадки для детей. Об этом сообщает администрация Правительства региона.

Так, во время летних каникул в Кузбассе будут работать 550 лагерей с дневным пребыванием детей. Планируется, что в них смогут отдохнуть не менее 50 тысяч юных жителей региона. 233 школьника с ограниченными возможностями здоровья будут оздоровлены в лагерях дневного пребывания в общеобразовательных школах психолого-педагогической поддержки.

Отмечено, что летний досуг детям организовывают студенты-волонтеры, тренеры, педагоги, работники культуры. Также отдельную летнюю программу отдыха и тренировок подготовили для юных спортсменов. Кроме того, мобильный комплекс ГТО посетит летние пришкольные лагеря и спортивные площадки сельских территорий округа в рамках проекта «Лето с ГТО в Кузбассе».