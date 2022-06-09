В Кузбассе построят семь современных котельных к новому отопительному сезону

Фото: АПК.

В Кузбассе построят семь современных блочно-модульных котельных к новому отопительному сезону. Администрация Правительства региона сообщает, что на подготовку к новому отопительному сезону в Кузбассе направят 6,7 миллиарда рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что модернизация системы ЖКХ позволяет повысить надежность и качество теплоснабжения жителей региона. Кроме того, закрытие старых котельных улучшает экологическую обстановку в городах и районах региона. Глава региона уточнил, что вместо дымящих труб в муниципалитетах работают современные тепловые предприятия с системой дымоочистки.

Так, новые котельные запустят в Тайге, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Чебулинском округах. Всего к предстоящему отопительному сезону в регионе планируют закрыть 33 нерентабельных котельных.