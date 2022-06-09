В Новокузнецке женщина натравила бойцовскую собаку на двоих покупателей в магазине. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке 6 июня собака покусала двоих покупателей в магазине по ул. Дружбы. Полицейские проводят проверку по факту конфликта. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что росгвардейцы прибыли по указанному адресу и задержали 26-летнюю владелицу собаки. Полицейские установили, что женщина зашла в магазин вместе с собакой и после замечаний, она умышлено натравила бойцовскую собаку на оппонентов. Двое жителей обратились в медучреждение с травмами от укусов собаки.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также степень вреда здоровью пострадавших. По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.