Фото: АПК.

В Кузбассе отметили 78 лучших выпускников техникумов и колледжей за успехи в учебе. В Администрации Правительства региона отметили, что подведены итоги ежегодного областного конкурса «Рабочая смена Кузбасса». На торжественном приеме студентам вручили дипломы и премии в размере пяти тысяч рублей.

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева сообщила, что в текущем году техникумы и колледжи области выпускают более 14 тысяч молодых квалифицированных специалистов .

Кроме того, были выбраны восемь студентов, которые получили звания «Медиа персона года», «Профи-ресурс», «Олимпийский резерв», «Стихия талантов», «Лучший общественник», «Лидер», «От сердца к сердцу» и «Интеллект профтеха».