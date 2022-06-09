В Кузбассе работников текстильной и легкой промышленности наградили на торжественном приеме

Фото: АПК.

В Кузбассе работает более 150 швейных, текстильных, обувных и кожгалантерейных предприятий, выпускающих качественную продукцию, которая пользуется спросом не только в Кемеровской области, но и в других регионах России. Администрация Правительства Кузбасса сообщает, что в отрасли трудятся более 2,5 тысячи человек.

Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов поздравил лучших работников и ветеранов отрасли и вручил им областные награды в преддверии Дня работников текстильной и легкой промышленности, который отмечается 12 июня.

Швейники и дизайнеры в новых экономических условиях способны наполнить рынок высококачественными товарами, способными конкурировать с признанными брендами. Кузбасский легпром производит широкий спектр продукции: форму для спортсменов, туристов, врачей, спецодежду для работников промышленных предприятий, трикотажную, вязаную одежду для детей и взрослых, куртки, пуховики и ветровки, пальто и плащи, а также обувь, сумки, кожгалантерейные изделия.