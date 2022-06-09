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Общество9 июня 2022 10:34

Кузбасские производители готовы обеспечить жителей региона товарами бытовой химии

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Кузбасские производители готовы обеспечить жителей региона товарами бытовой химии в рамках программы импортозамещения. Среди товаропроизводителей - компания «ГлобалХими», НПО «Биотех», ООО «ПК «Эльфор», ООО «Агросинтез». Об этом сообщает администрация Правительства региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает, что кузбасские производители смогли своевременно переориентироваться в условиях новой экономической ситуации.

Сергей Цивилев уточнил, что товары местного производства представлены на потребительском рынке не только Кузбасса, но и многих регионов страны.