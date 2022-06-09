В Кузбассе один человек погиб, пять пострадали в ДТП с пассажирским автобусом. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе 9 июня около 17.30 на 323 км автодороги «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга» произошло ДТП с участием автомобиля Lada Priora и пассажирского автобуса. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что полицейские устанавливают обстоятельства автоаварии.

Предварительно, 63-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым пригородным автобусом. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, получили травмы как минимум пять человек, среди которых водитель и четыре пассажира автобуса. Точное количество пострадавших уточняется.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.