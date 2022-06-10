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Общество10 июня 2022 2:30

В центре Кемерова почти на четыре дня закроют одну улицу из-за ремонта

Рабочие будут укладывать верхний слой асфальтобетона
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Администрация города Кемерово.

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове почти на четыре дня изменится схема организации дорожного движения на участке улицы Кирова. Рабочие будут укладывать верхний слой асфальтобетона, сообщили в городской администрации.

Движение перекроют на участке ул.Кирова от ул. Н. Островского до пр. Советский в оба направления с 20.00 10 июня до 8.00 14 июня. Отмечено, что альтернативный путь движения с пр. Советский на ул. Н. Островского возможен через ул. Весеннюю и ул. Орджоникидзе.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию и соблюдать Правила дорожного движения.

Фото: Администрация города Кемерово.

Фото: Администрация города Кемерово.