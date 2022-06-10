Производство тепличных овощей в Кузбассе выросло на 37%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за пять месяцев 2022 года вырастили 2695 тонн овощей закрытого грунта - огурцы, томаты и зелень. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщает, что сейчас объем производства увеличивается за счет использования в работе современных технологий и новых высокопродуктивных сортов. Полученная продукция круглогодично поставляется в торговые сети, обеспечивая около трети потребности кузбассовцев

- Производство тепличных овощей в регионе продолжает расти. За последние пять лет удалось добиться роста почти в три раза, - отметил глава региона.

Овощи закрытого грунта производятся в: Кемеровском округе; Беловском округе; Яшкинском округе, Новокузнецком районе.