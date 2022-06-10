В Кузбассе случилось землетрясение

В Кузбассе сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали 9 июня в 23.33, которая произошла на территории Прокопьевского муниципального округа с координатами 54.18 широты и 86.51 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2,5, в эпицентре интенсивность 2,6.

Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен как earthquake (землетрясение).