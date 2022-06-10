В Кузбассе житель похитил с 13 банковских карт более 300 тысяч рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новокузнецке житель вместе со своими товарищами совершил 13 краж с банковских счетов граждан. В УФССП России по Кемеровской области сообщили, что ущерб составил более 300 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что горожанам поступали звонки от мужчин, которые представлялись работниками службы безопасности банка. А после говорили, что в их отношении осуществляются неправомерные действия и под предлогом защиты клиента просили назвать данные банковской карты. Под предлогом защиты клиентов они просили назвать данные карты. Затем аферисты перечисляли деньги на банковскую карту, находящуюся в пользовании своей группы.

Суд признал новокузнечанина виновным по статье «Кража» и назначил ему четыре года лишения свободы условно и уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей. Должник выплатил штраф в полном объеме.