Более 14 тысяч кузбассовцев получили медицинскую помощь в «Поездах здоровья»

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» с начала года: провели 743 выездов и обследовали 14 288 человек. Об этом сообщает администрация Правительства

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что Поезда здоровья» направляют в отдаленные населенные пункты региона. Мобильные бригады узких специалистов, которых нет в сельской местности или малых городах, ведут прием пациентов. На территории также приезжают передвижные комплексы для диагностики различных заболеваний.

- Мы решаем задачу доступности медпомощи для жителей отдаленных территорий, особенно маломобильных и одиноких пожилых людей, которые не могут приезжать в областные клиники, - подчеркнул Сергей Цивилев.

При необходимости в отдаленные населенные пункты направляют передвижные маммографы, УЗИ и ЭКГ оборудование, флюорографы, пункт обследования на ВИЧ-инфекции.