В Кузбассе ищут пропавшую 74-летнюю женщину

Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кузбассе в городе Осинники ищут 74-летнюю Людмилу Тимофееву. Женщина 9 июня 2022 года ушла в неизвестном направлении. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей - 150 сантиметров, у нее нормальное телосложение, волосы темно-красные, голубые глаза. Она была одета в черную футболку, зеленые камуфляжные штаны, черные сапоги. С собой у нее был синий рюкзак.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.