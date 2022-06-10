Накануне Дня России юным жителям Кузбасса вручают паспорта

Фото: АПК.

Накануне Дня России во всех муниципалитетах Кузбасса в торжественной обстановке первые паспорта получат более 400 юных жителей региона, которым исполнилось 14 лет. Об этом сообщает администрация Правительства Кузбасса.

Глава региона в поздравлении отметил, что паспорт гражданина РФ является свидетельством того, что юные кузбассовцы стали полноправными гражданами страны.

Так, свой первый «взрослый» документ получили 13 ребят в Юргинском округе, в Ленинске-Кузнецком 10 юношей и девушек, в Березовском 10 школьников, 12 ребят в Тяжинском округе и семь юных калтанцев.