За сутки в Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 62 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 89 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 165 121 случай заболевания коронавирусной инфекцией: 161 944 выздоровели, 2 422 скончались, 755 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.