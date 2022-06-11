В День России кузбассовцев и гостей региона ждут праздничные мероприятия

Фото: АПК.

В День России, 12 июня по всему Кузбассу пройдут праздничные мероприятия. Во всех территориях региона организованы концерты и выступления народных национальных коллективов. Об этом сообщает администрация Правительства Кузбасса. Основные торжественные мероприятия состоятся в столицах двух агломераций - Кемерове и Новокузнецке.

Так, в Кемерове центром праздничных событий станет Московская площадь. 12 июня с 15.00 до 24.00 будет организована работа 13 единиц дополнительных маршрутов - шаттлов. В Новокузнецке главные события начнутся на площади перед городской администрацией с патриотического флешмоба «Вперед, Россия!».

Учреждения культуры приглашают жителей региона в 12 июня посетить арт-пространства, интерактивы и инсталляции, семейные площадки, тематикой которых станет «Россия - великая страна!».

С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений культуры Кузбасса.