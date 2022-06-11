В Кузбассе житель шантажировал девочку-подростка, чтобы добиться интима. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вынесен приговор 24-летнему жителю одного из городов области, обвиняемому в принуждении девочки-подростка к интимным отношениям. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что осенью прошлого года житель в соцсети познакомился с 16-летней девушкой. Парень уговорил ее в ходе переписки выслать ему интимную фотографию. Позже он предложил ей интимные отношения, но девушка отказалась, тогда молодой человек стал ее шантажировать распространением фотографий в сети интернет, если она откажется вступить с ним в интимные отношения.

16-летняя жительница продолжала отказывать, но парень настойчиво требовал близости. Тогда девушка обратилась в полицию. Молодой человек сотрудничал со следствием и признал вину.

Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.