Звезда НХЛ из Кузбасса не хочет получать американское гражданство

Фото: страница Кирилла Капризова ВКонтакте

- Я - гражданин России. У меня есть российский паспорт, спокойно путешествую по миру с визами, - сообщил Кирилл Капризов.

Вопрос возможной смены гражданства заинтересовал журналистов одного из российских спортивных телеканалов в связи с политическими событиями последних месяцев. Чтобы попасть за океан, обычным жителям России теперь приходится покрутиться. Так, недавно в США на пару недель приезжали поболеть за сына родители Капризова - они оформляли визу в Доминиканской Республике, куда ранее выезжали отдохнуть. А брат Кирилла в США попасть не смог, так как оставался в России.

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» тем не менее сообщил, что даже не рассматривает возможность получения американского гражданства.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне воспитанник новокузнецкой хоккейной школы провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 47 шайб и сделал 61 голевую передачу. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету россиянина семь шайб и один пас в шести играх. Он переписал все рекорды американского клуба по результативности. Действующий контракт у хоккеиста в США еще на четыре сезона.

К слову, Кирилл не только в «Миннесоте» подтягивает знание английского языка, на котором пока стесняется давать интервью, но и приучает коллег по клубу к российской музыке - в частности, он очень любит песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» и даже несколько раз включал ее в раздевалке перед играми. Правда, пока американские игроки слов не понимают…

Напомним, что в конце июня Капризов хочет сыграть в Красноярске в благотворительном матче с участием звезд НХЛ.