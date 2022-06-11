Кузбасский Прокопьевск восстанавливает связи с донбасской Горловкой

Фото: телеграм-канал Ивана Приходько

Третья делегация из Кемеровской области - Кузбасса прибыла в Донецкую Народную Республику. Ее возглавил первый заместитель губернатора Кузбасса - председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

Как рассказал глава администрации города Горловки Иван Приходько, в рамках рабочей поездки кузбассовцы посетят важнейшие объекты инфраструктуры города, поближе познакомятся со структурой жилищно-коммунального хозяйства и определят пути решения самых острых вопросов жизнедеятельности Горловки. Напомним, что специалисты из Кузбасса работают в городе с начала мая.

За восемь лет существования Донецкой Народной Республики от обстрелов в Горловке пострадало более четырех тысяч объектов жилого фонда и социальной сферы, а, по оценкам специалистов, изношено к сегодняшнему дню более 1 300 километров инженерных сетей. Первоочередные вопросы - восстановление кровли, остекленение домов и налаживание нормального водоснабжения.

Еще одна цель нынешней поездки - возродить славные традиции прошлого. Стороны, как сообщил Иван Приходько в своем телеграм-канале, намерены подписать Соглашение об установлении побратимских отношений между Горловкой и Прокопьевском - эти города были побратимами во времена СССР.

В рамках визита представители делегации Кемеровской области - Кузбасса посетили Центр туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи, где для гостей провели экскурсию в музейную комнату «Солнечный круг», экспозиция которой полностью посвящена жертвам необъявленной войны Украины против народа Донбасса.

Кроме того, визитеры посетили музей истории города Горловки, где ознакомились с экспозициями и редкими экспонатами. Глава города Прокопьевска Максим Шкарабейников передал музею экспонаты, посвященные истории городов-побратимов советского времени - Прокопьевска и Горловки: вымпел, посвященный 85-летию легендарного лыжного перехода «Кузбасс-Донбасс», статуэтку Святого Прокопия Устюжского, копии газет, фотографий исторических документов, книгу «Прокопьевск - Родина моя», Знамя Победы и панно из бересты.

- Прокопьевск всегда был угольной жемчужиной Кузбасса, а Горловка - мать всех угольных предприятий Донбасса. Нас объединяли и стахановское движение, и то время, когда 31 тысяча горловчан проживала на территории Кузбасса во времена Великой Отечественной войны, и социалистические соревнования. Такие добрые традиции сложились давно. Мы здесь, чтобы наладить наши взаимоотношения, к которым подталкивает нас жизнь, - сказал Максим Шкарабейников.

Члены кузбасской делегации поблагодарили сотрудников музеев за гостеприимство и радушный прием, отметили высокий уровень профессионализма работников учреждения культуры и оставили свои подписи в гостевой книге.