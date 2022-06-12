В Кузбассе будут судить серийную магазинную воровку

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Она была любительницей дорогого алкоголя и специализировалась на виски и коньяке. Всего на ее счету - четырнадцать выявленных эпизодов краж.

В марте нынешнего года в крупной торговой сети, работавшей в Куйбышевском районе Новокузнецка, произошла серия воровства алкогольной продукции. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что кражи совершала одна и та же женщина, причем действовала она бесхитростно: прятала бутылку в сумку и уходила из магазина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, личность подозреваемой была установлена. Она оказалась 39-летней жительницей Кузнецкого района южной столицы Кузбасса, ранее неоднократно привлекавшая к административной и уголовной ответственности за совершение хищений из магазинов. Сама гражданка рассказала, что специально приезжала в чужой район и каждый раз присматривала на прилавке свой любимый алкогольный напиток.

После задержания злоумышленница полностью признала свою вину. Сейчас в Куйбышевском районном суде рассматриваются два уголовных дела, где фигурантка обвиняется в совершении 14 преступлений.