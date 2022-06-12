Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днем России

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Он пожелал всем новых побед на благо нашей страны и родного края, здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне.

- Жители Кузбасса своими успехами, достижениями и трудом вносят существенный вклад в динамичное развитие нашего сильного государства. У нас в регионе воплощаются в жизнь масштабные проекты в экономике, культуре, образовании, науке и здравоохранении, развивается туризм, создаются отличные условия для занятий спортом. И эту важнейшую работу, направленную на развитие региона и улучшение качества жизни людей, мы обязательно будем продолжать, - отметил в своем поздравлении Сергей Цивилев.