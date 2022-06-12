Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2022 3:55

Коронавирус в Кузбассе: плюс 60 заболевших

Источник:kp.ru
Фото: Иван МОКЕЕВ (архив)

Фото: Иван МОКЕЕВ (архив)

По состоянию на утро 12 июня в регионе число выявленных инфицированных случаев уменьшилось. Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе.

Всего с начала пандемии официально у нас заболел 165 181 человек. Из них за последние 24 часа коронавирус выявлен у 60 пациентов. Это на два меньше, чем день назад. Число выздоровевших тоже превысило число зараженных - их за последние сутки было 69. А всего выздоровевших в регионе 162 013 человек.

Продолжают получать медицинскую помощь на домашней изоляции и в лечебных учреждениях 744 жителей области.

Не смогли справиться с последствиями заражения еще двое пациентов. Всего скончались 2 424 человека.