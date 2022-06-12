Коронавирус в Кузбассе: плюс 60 заболевших

Фото: Иван МОКЕЕВ (архив)

По состоянию на утро 12 июня в регионе число выявленных инфицированных случаев уменьшилось. Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе.

Всего с начала пандемии официально у нас заболел 165 181 человек. Из них за последние 24 часа коронавирус выявлен у 60 пациентов. Это на два меньше, чем день назад. Число выздоровевших тоже превысило число зараженных - их за последние сутки было 69. А всего выздоровевших в регионе 162 013 человек.

Продолжают получать медицинскую помощь на домашней изоляции и в лечебных учреждениях 744 жителей области.

Не смогли справиться с последствиями заражения еще двое пациентов. Всего скончались 2 424 человека.