Губернатор Кузбасса: в сельской школе есть все для всестороннего развития детей

Фото: пресс-служба АПК Фото: Редакция "КП. Кипр"

Сегодня в ходе объезда территорий губернатор посетил село Бурлаки, где осмотрел среднюю общеобразовательную школу, открывшуюся после капитального ремонта в декабре прошлого года, выполненного по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Здесь капитально отремонтировали и переоснастили 17 учебных кабинетов, спортивный и тренажерный залы. Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Бурлаковской школе создано 120 мест для дополнительного образования, поставлено современное оборудование. В рамках проекта «Современная школа» создан центр естественно-научного профиля «Точка роста», где в специальной лаборатории школьники занимаются изучением окружающей среды, участвуют в научно-практических конференциях.

В здании заменили инженерные сети, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализации, смонтировали видеонаблюдение. Для маломобильных учеников установлен уличный пандус, оснащены санузлы.

Всего в ремонт и оснащение школы вложили более 100 миллионов рублей из бюджетов разного уровня и внебюджетных средств. Учебный год в современных условиях завершили ребята из села Бурлаки и восьми ближайших деревень и поселков.

- В Кузбассе принят закон об агломерациях, который предполагает комплексное равномерное развитие всех территорий региона. Создаем условия для развития не только городов, но и сельских территорий, где обеспечиваем жителей современной социальной инфраструктурой, - отметил Сергей Цивилев.