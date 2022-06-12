Почетный знак Кузбасса «Город трудовой доблести и воинской славы» получил Киселевск

Фото: пресс-служба АПК

Он стал восьмой территорией региона, удостоенной этого звания. Ранее оно было присвоено Кемерову, Новокузнецку, Белову, Прокопьевску, Анжеро-Судженску, Ленинск-Кузнецкому и Гурьевскому округу.

Сегодня на торжественном собрании с участием ветеранов, молодых активистов и школьников, губернатор Кузбасса объявил о присвоении Киселевску звания «Город трудовой доблести и воинской славы».

К началу войны в городе действовали пять шахт. За 1943-1944 годы в эксплуатацию было введено еще три угледобывающих предприятия. Рудоремонтный завод угольного машиностроения «Гормаш», созданный на базе городских Центральных электромеханических мастерских и двух эвакуированных заводов, снабжал Кузбасс, Урал и Дальний Восток шахтным оборудованием. Для фронта предприятие выпускало гранаты, головки для зажигательных бомб, гильзы, боевые ножи и саперные лопатки.

Киселевский машиностроительный завод № 605 принял на свою производственную площадку с конца июля по ноябрь 1941 года оборудование эвакуированных в Сибирь эстонского завода «Красный Круль» и Московского электромеханического завода им. Владимира Ильича. С марта 1942 года и до конца войны завод перевыполнял государственный план производства корпусов мин и деталей для истребителей «И-8».

На фронт ушло почти 16 тысяч жителей города, каждый третий погиб или пропал без вести. Звания Героя Советского Союза удостоены 10 жителей Киселевска.

- В наш день - День России - я с огромным удовольствием и низким поклоном за вклад Киселевска в укрепление могущества нашей страны вручаю почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Советский Союз в годы Великой Отечественной войны противостоял самой развитой экономике всей Европы. Мы победили не только на фронтах, но и в экономической войне, - отметил Сергей Цивилев.

На сегодняшний день в городе установлено 48 объектов (памятники, мемориальные доски, индивидуальные захоронения), увековечивающих трудовой и боевой подвиг киселевчан в годы Великой Отечественной войны. Все они будут отремонтированы и благоустроены. 25 миллионов рублей на эти цели будут выделены из регионального бюджета.