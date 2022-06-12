В Кузбассе рецидивистка украла детскую коляску

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Злоумышленница гастролировала в чужом городе. Сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей.

35-летняя жительница Новокузнецка оставила на ночь в подъезде своего дома коляску. А когда утром собралась погулять с маленьким ребенком, обнаружила, что ее кто-то стащил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий новокузнецкие оперативники уголовного розыска установили и задержали за совершение преступления 34-летнюю жительницу Прокопьевска. В ходе расследования выяснилось, что та ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Подозреваемая призналась, что зашла в многоквартирный дом вслед за одним из жильцов, увидела на лестничной площадке беспризорную коляску и решила ее похитить и сдать в комиссионный магазин. Рецидивистка получила за украденную вещь пять тысяч рублей, которые успешно потратила.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, теперь за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», она может получить до пяти лет реального лишения свободы.