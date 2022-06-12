Губернатор Кузбасса оценил места отдыха в Киселевске

Фото: пресс-служба АПК

Сергей Цивилев осмотрел, как обустраивают микрорайон Красный Камень и пообщался с участниками летней смены в детском оздоровительном лагере.

- Красный Камень - замечательный, перспективный район Киселевска. Позади большая работа по его благоустройству: в прошлом году мы открыли детский сад «Парк детского периода», обустроили сквер, детские и спортивные площадки, реконструировали площадь Торжеств. В этом году мы продолжим развивать район: откроем обновленную аллею Шахтерской славы, создадим новые места для семейного отдыха. Район становится все более привлекательным для молодых людей с детьми, - подчеркнул губернатор.

Масштабную реконструкцию аллеи Шахтерской славы планируется завершить до 1 июля нынешнего года. Здесь проведут ландшафтные работы и установят малые архитектурные формы, посвященные присвоению Киселевскому городскому округу почетного звания Кузбасса «Трудовая доблесть и воинская слава».

Также будут обустроены две детские площадки, проложат велодорожки, построят площадки для урбан футбола и воркаута, установят комплекс тренажеров. Не забыты и вопросы экологии - для озеленения зоны активного отдыха запланирована высадка деревьев и кустарников (сирень, спирея, ель).

В микрорайоне идет и строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса на Западном проезде. На первом этаже ФОКа обустроят тренажерный зал, на втором - бассейн, на третьем - зал аэробики и восточных единоборств. Планируется, что посетить центр жители смогут в конце 2022 года.

Сегодня же губернатор побывал в загородном оздоровительном лагере «Огонек», где пообщался с участниками первой летней смены и поздравил их с Днем России. К нынешнему сезону лагерь реконструировали: отремонтировали кровлю, фасады, внутреннюю отделку спальных корпусов, к которым пристроили просторные веранды, провели ремонт пищеблока, обеденного зала, душевых, медицинский блок.

Отдыхающие ребятишки здесь могут поиграть в баскетбол, волейбол и футбол, заниматься на тренажерах и художественной самодеятельностью, а при желании - посетить переносной планетарий.