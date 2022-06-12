Бизнесмен из Кузбасса возобновил работу популярной в России сети быстрого питания

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Он пообещал, что в стране будет открываться до 80 ресторанов бывшей сети McDonald’s каждую неделю.

Сегодня ровно в одиннадцать часов местного времени вновь заработали 11 точек в столице и по одной в Одинцове, Реутове и Химках.

Новый владелец точек общественного питания - бизнесмен Александр Говор из Новокузнецка, совладелец АО «Нефтехимсервис», который выкупил российский бизнес McDonald's, сообщил, что первые рестораны обновленной сети откроются на территории Москвы и Московской области, а после - на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

- Каждую неделю будет открываться от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца будут открыты все 850 ресторанов, - рассказал бизнесмен в интервью телеканалу «Россия-24».

Новое имя сети ресторанов российского Макдоналдса - «Вкусно и точка».

Напомним, что в Кузбассе все макдональдовские точки питания не прекращали работать и после начала специальной военной операции. Но на днях они тоже прекратили обслуживать посетителей. Официальная причина - необходимо демонтировать вывески со старым названием и обновить меню.