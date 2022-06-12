Число получателей медальонов «Рожденному на земле Кузнецкой» станет больше

Фото: пресс-служба АПК

Теперь ими будут отмечаться и новорожденные, появившиеся на свет в День России.

Сегодня три первых таких памятных медальона вручил в киселевском роддоме губернатор Сергей Цивилев. Ранее акция «Родился ребенок» проходила пять раз в год: на Новый год и Рождество, в Международных женский день, в День матери и в День защиты детей.

- Дети - самое важное в нашей жизни. От них зависит будущее Кузбасса, будущее нашей Великой России. Сегодня мы отмечаем один из самых важных праздников в стране - День России. И сегодня же я принял решение, что детям, которые будут рождаться 12 июня, будут вручать медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой». Наших детей мы хотим видеть сильными, успешными и, конечно, счастливыми, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Также губернатор побывал на стройплощадке будущей объединенной поликлиники в районе шахты №12. К этому медучреждению будет прикреплено 13 тысяч человек взрослого и 4 тысячи человек детского населения. Новое здание по площади в 2,5 раза больше старой поликлиники, кроме того сегодня принято решение построить для диагностического центра отдельно стоящий модуль, который с основным зданием будет соединен теплым переходом. В работы вложено 99 миллионов рублей из средств регионального Минздрава. По плану все работы на объекте должны быть завершены в конце октября 2022 года.