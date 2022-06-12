В Кузбассе подросток ограбил две аптеки

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу.

На разбойные дела он ходил с украденным пневматическим пистолетом.

17-летнего кемеровчанина сейчас обвиняют в совершении нескольких преступлений, в том числе в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение, и разбойных нападениях, совершенных с незаконным проникновением в жилище.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, подросток сначала в ночное время, открыв окно, проник в помещение комиссионного магазина и похитил оттуда телефоны и пневматический пистолет на общую сумму более 45 тысяч рублей. Через несколько дней он проник в аптеку, где похитил деньги. При этом его увидел охранник, который попытался остановить грабителя, но тот выстрелил из пневматического пистолета и с места преступления скрылся. Этот сценарий повторился в другой аптеке, где грабителя попытался остановить охранник, но также безуспешно.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Со следствием он сотрудничал, а родственниками частично был возмещен ущерб. Также изъято имущество, которое обвиняемый успел приобрести на похищенные деньги.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. А в органы профилактики следственными органами региона направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.