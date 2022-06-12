Сотрудник МЧС из Кузбасса отмечен государственной наградой

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Накануне Дня России соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В апреле 2021 года произошел пожар в одном из пятиэтажных общежитий на улице Инициативная в Кемерове. Из-за плотного задымления в подъезде, жильцы дома не могли самостоятельно покинуть свои квартиры, им требовалась помощь спасателей. Пожар осложнялся коридорной планировкой здания. Майор внутренней службы Малхаз Чалаташвили взял руководство тушением пожара на себя, и возглавил звено газодымозащитной службы. В квартире на четвертом этаже была обнаружена женщина с грудным ребенком. Используя специальное спасательное устройство капюшонного типа, пожарные вывели их из сильно задымленного помещения и передали бригаде скорой медицинской помощи. После от диспетчера поступила информация, что в одной из квартир на четвертом этаже находится женщина с ограниченными возможностями здоровья, из-за чего не может самостоятельно выбраться. Звено газодымозащитной службы под руководством Чалаташвили смогло в кратчайшее время обнаружили женщину, у нее были признаки отравления продуктами горения, она находилась в состоянии паники. Не теряя ни секунды, Малхаз надел на пострадавшую спасательное устройство капюшонного типа и на руках вынес ее на свежий воздух.

Благодаря высокому профессионализму и грамотной организации действий при работе на пожаре были спасены 42 человека, при этом 18 из них - это дети и два человека с ограниченными возможностями, эвакуированы более 175 человек.

Малхаз Чалаташвили за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, а также высокие личные показатели в служебной деятельности был награжден медалью «За спасение погибавших». Награду кемеровчанину вручил министр МЧС России Александр Куренков.

Малхаз служит в системе МЧС России более 15 лет. Сегодня он занимает должность начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу.