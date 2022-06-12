«Мы - Россия!», «Мы - вместе!» - Кузбасс отмечает День России

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня в Кузбассе звучат музыкальные произведения о Родине, проводятся шествия и флешмобы с национальными флагами, фестивали национальных культур, вручение лент триколор. Так регион празднует День России.

Студенты творческих учебных заведений Кузбасса приняли участие во Всероссийской акции «Россия рисует», а сотрудники музеев, библиотек, домов культуры и артисты театров присоединились к флешмобу «Гимн России». Также учреждения культуры стали участниками исторического квеста, посвященного Году культурного наследия народов России. Над курортом и поселком Шерегеш взмыл в небо государственный флаг Российской Федерации. Его пронес парапланерист Антон Милаков, который стартовал с вершины горы Зеленой, развернул флаг России и сделал круг почета. Маршрут превысил 20 км. А любители дайвинга из дайв-клуба «Темир» установили флаг Российской Федерации на 12-метровой глубине одного из водоемов в Горной Шории.

В Кемерове главный праздник прошел на Московской площади, при этом участники и гости отмечают и День России, и День города. В рамках мероприятия пройдут фестивали национальных общественных организаций «Я - россиянин!», кавер-групп «Музыка города» и арт-пространств «Family-fest».

В Новокузнецке главные события начались на площади перед городской администрацией с патриотического флешмоба «Вперед, Россия!». Здесь же прошел национальный фестиваль «Этнопалитра Новокузнецка», кульминацией которого стал традиционный Хоровод Дружбы.

В Березовском на центральной площади состоялся концерт творческих коллективов города «Россия - Родина моя».

В Чебулинском муниципальном округе также отпраздновали два важных события - День России и 260-летие пгт Верх-Чебула. Среди торжественных мероприятий - присвоение звания «Почетный житель Чебулинского муниципального округа» Александре Филипповне Суриной, которая 55 лет отработала в Чебулинской районной больнице, и награждение 30 жителей поселка и учащихся Верх-Чебулинской школы за активное участие в жизни округа.

В Юрге состоялся парад близнецов. В нем приняли участие девять пар двойняшек и три тройни.