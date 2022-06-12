Кузбасский Прокопьевск и Донбасская Горловка подписали соглашение о возрождении побратимских отношений

Фото: телеграм-канал Вячеслава ТЕЛЕГИНА

Сегодня в Донецкой Народной Республике, как и на всей территории РФ, проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

В Горловке, где сейчас работает делегация из Кузбасса, впервые состоялось торжественное поднятие флага Российской Федерации. Почетное право поднять флаг было предоставлено главе администрации города Горловка Ивану Приходько и первому заместителю губернатора - председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину. Они это выполнили под гимн России и рукоплескания присутствующих.

- Добрый день, уважаемые жители Горловки, коллеги. Разрешите от себя лично, от имени губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева, от имени всех жителей Кузбасса, поздравить вас с этим замечательным праздником - с Днем России! Мы - вместе, мы будем вместе восстанавливать Горловку. С праздником, с Днем России! - сказал Вячеслав Телегин, выступая с приветственным словом.

Также в этот день было подписано соглашение о возрождении побратимских отношений между донбасской Горловкой и кузбасским Прокопьевском. Подписи в документе поставили главы Горловки Иван Приходько и Прокопьевска Максим Шкарабейников.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Документ подписали первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин и глава Горловки Иван Приходько.

Напомним, что в рамках рабочей поездки в Горловку делегация Кузбасса посетила ряд социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры города. Особое внимание уделили состоянию системы ЖКХ, определили пути решения самых острых вопросов жизнедеятельности города.

Также напомним, что Горловка по-прежнему находится под ежедневным огнем со стороны вооруженных формирований Украины, в том числе неонацистов. Сегодняшние сутки не стали исключением. Так, глава города в своем телеграм-канале сообщил, что в воскресенье в результате вооруженной агрессии в горловском пгт Гольмовском повреждено здание детского сада № 125 по ул. Больничной, 23 и здание трехэтажного жилого дома по ул. Житкова, 4. И информация о разрушения жилого фонда Горловки вследствие обстрелов со стороны ВФУ продолжает поступать…