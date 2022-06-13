В Кузбассе женщина ушла в лес и пропала

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Беловском районе разыскивается пропавшая без вести 68-летняя Нина Дмитриевна Боровкова (Филиппова). Соответствующую ориентировку разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

11 июня женщина ушла в лес в районе деревни Инюшка и не вернулась.

Пропавшая высокого роста (172 см), худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы, зеленые глаза.

Пенсионерка была одета в светло-серую кофту, черные спортивные штаны, зеленые резиновые сапоги и синюю шапку. С собой у нее был черный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины или готов оказать помощь в ее поисках, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.