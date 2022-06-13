23-летняя жительница Кузбасса хотела доехать с попутчиками, но стала жертвой преступления

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

23-летняя прокопчанка лишилась девяти тысяч рублей, пытаясь уехать до дома при помощи сервиса поиска попутчиков. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Девушка забронировала поездку по маршруту Томск - Прокопьевск, после чего ей на телефон пришло сообщение от водителя с рекомендацией оплатить страховку от сайта - для этого нужно было ввести реквизиты банковской карты. Жительница Прокопьевска выполнила инструкции и обнаружила, что с ее счета были списаны девять тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Кузбасские полицейские напомнили, что реквизиты карты, а также уведомления банка с паролями являются конфиденциальной информацией. Такие сведения не стоит передавать чужими людям, так как они могут украсть деньги с банковского счета. Также не следует переходить по ссылкам, полученным от неизвестных. Они могут содержать вирус, который предоставляет преступникам доступ к онлайн-кабинетам приложений банков, а также к паролям доступа и личной информации.