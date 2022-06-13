Фото: СК РФ по Кемеровской области

В Новокузнецке 15-летний подросток получил условный срок за кражу из автомобиля. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Вечером на автомобильной парковке одного из торговых центров юноша заметил незапертую дверь у машины. В автомобиле никого не было, и юноша взял из салона очки, сумку, кошелек и наушники. В сумке оказалась банковская карта – ею подросток начал расплачиваться в магазинах.

Владелец похищенного обратился в полицию, и сотрудники правоохранительных органов разыскали вора. Оказалось, что ранее юноша не попадал в поле зрения сотрудников полиции. После инцидента его поставили на профилактический учет, а также возбудили в отношении него уголовное дело по двум статьям: п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд назначил подростку наказание в виде 1 года 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, парня обязали выплатить 14 711 рублей в счет возмещения причиненного ущерба.