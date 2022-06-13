Жителям Кузбасса рассказали об уникальном насекомом, обнаруженном в Шерегеше

Фото: дирекция Шерегеш

В Шерегеше обитает одно из редких насекомых, включенных в Красную книгу, - тараканосверчок Правдина. Об этом сообщили в дирекции горнолыжного курорта «Шерегеш».

Тараканосверчок - наполовину таракан, наполовину сверчок. Живет он на горе Зеленой.

- Такой один вид живет на Алтае, а самая северо-западная находка - это гора Зеленая, - рассказал заведующий кафедрой зоологии и экологии, профессор КемГУ Николай Скалон, отметив, что помимо сибирского тараканосверчка в России существует всего три вида этих насекомых.

По словам профессора, место обитания тараканосверчка нуждается в бережном отношении. Тем, кто встретит краснокнижника в Шерегеше, посоветовали не тревожить насекомое.