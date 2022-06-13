В Кемерове два человека погибли в ДТП

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове два человека погибли и еще два пострадали в ДТП, произошедшем 12 июня на улице Ноябрьской. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла около 20.30. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Lada Priora, обгоняя машину Hyundai Solaris , выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Passo, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара Toyota вылетела на встречную полосу, совершила касательное столкновение с Hyundai и также съехала в кювет.

- В результате ДТП погибли два пассажира отечественного автомобиля - мужчины 28 и 30 лет. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель Lada Priora и 57-летняя женщина, водитель Toyota, - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.