Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июня 2022 7:43

В Кузбассе сохранится аномальная жара

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ближайшие дни в Кузбассе сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

По прогнозам синоптиков, до среды в регионе температура воздуха будет подниматься до 30-35 градусов.

Завтра, 14 июня, ночью обещают +13... +18, днем +26... +31 градус. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 17 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах будут туманы.

В Промышленновском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости.