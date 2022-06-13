В Кузбассе сохранится аномальная жара

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ближайшие дни в Кузбассе сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

По прогнозам синоптиков, до среды в регионе температура воздуха будет подниматься до 30-35 градусов.

Завтра, 14 июня, ночью обещают +13... +18, днем +26... +31 градус. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 17 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах будут туманы.

В Промышленновском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости.