В Кузбассе автомобилиста будут судить за повторную пьяную езду

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинске-Кузнецком будут судить 26-летнего мужчину, который повторно сел за руль в пьяном виде. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Нетрезвого автомобилиста поймали в марте этого года. Мужчина за рулем «Лада Приора» не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие полицейские выяснили, что у горожанина нет водительского удостоверения и при этом имеются признаки опьянения. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, но не отрицал, что выпивал. Кроме того, оказалось, что ранее автомобилиста уже ловили за пьяной ездой – тогда ему было назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

На этот раз автолюбитель стал фигурантом уголовного дела (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Сейчас дело направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.