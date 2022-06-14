Житель Кузбасса нашел банковскую карту и теперь пойдет под суд

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Киселевске 28-летний мужчина предстанет перед судом за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина нашел на улице карту и решил оставить ее себе. Горожанин покупал на нее алкоголь и продукты в магазинах - потратил около пяти тысяч рублей. Однако пировать ему пришлось недолго, так как владелец карты, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Мужчину нашли и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража».

Сейчас материалы переданы в суд. Похитителю грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напомнили, что по закону человек, нашедший вещь, в том числе карту, должен принять меры, чтобы вернуть потерянное владельцу или передать на хранение сотрудникам полиции.