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Происшествия14 июня 2022 3:40

Жителю Таштагола пришлось выплатить миллион рублей штрафа за незаконную рубку леса

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жителю Таштагола пришлось выплатить миллион рублей штрафа за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина без официального договора с лесничеством рубил пихту, березу и кедр. В результате он нанес лесному фонду ущерб на сумму 13 миллионов рублей. Таштагольский городской суд признал горожанина виновным и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере один миллион рублей.

Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. После этого он выплатил штраф в полном объеме.