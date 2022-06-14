Жителю Таштагола пришлось выплатить миллион рублей штрафа за незаконную рубку леса

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жителю Таштагола пришлось выплатить миллион рублей штрафа за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина без официального договора с лесничеством рубил пихту, березу и кедр. В результате он нанес лесному фонду ущерб на сумму 13 миллионов рублей. Таштагольский городской суд признал горожанина виновным и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере один миллион рублей.

Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. После этого он выплатил штраф в полном объеме.