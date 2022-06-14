Нормандия на Руси: сможет ли Россия занять весомое место в мировом производстве сидра

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка изучили рынок сидра в России, производителей, динамику потребления и спрогнозировали рост популярности данного напитка.

Сидр производится путем ферментации (брожения) яблочного или грушевого сока. Последний носит название пуаре или перри. В России сидр чаще изготавливается как игристое вино с содержанием алкоголя от 2 до 11%.

Традиционно считается, что сидр - напиток северо-востока Франции, а именно Нормандии, которую французы называют страной яблок. Объем поставок этого напитка в Россию в 2021 году составил около 34 млн литров. Российский рынок сидра только начинает свое развитие и еще очень далек от насыщения. Однако потенциал очень велик.

- По нашей оценке, потребление сидра на человека в 2021 г. составило примерно 0,5 л. В 2022-23 гг. категория может расти быстрым темпом (около 20% в год). Сидры становятся популярным слабоалкогольным напитком, особенно в летний период. К тому же, ранее отсутствовало законодательное и нормативное регулирование производства и реализации данного вида продукции, что не давало возможности развивать этот сегмент. Большинство сидроделов сейчас будет активно развиваться в этой сфере, так как в 2021 году для фруктового сидра были получены ГОСТы, - отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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