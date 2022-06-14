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Происшествия14 июня 2022 7:05

Доверчивая пенсионерка из Кемерова лишилась около 1,5 миллиона рублей

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Кемеровская пенсионерка поверила мошеннику и потеряла около 1,5 миллиона рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщину обманули по стандартной схеме. Ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета происходит списание средств. Чтобы предотвратить операцию мужчина посоветовал перевести накопления на некий «безопасный счет». Пенсионерка выполнила все инструкции афериста, после чего тот перестал выходить на связь.

Сейчас полицейские разыскивают звонившего. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».