Жителей Кузбасса приглашают к участию в конкурсе на лучший просветительский проект России

Кузбассовцев приглашают к участию в конкурсе на лучший просветительский проект России. Участвовать может любой желающий человек или компания, ведущие активную просветительскую деятельность.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко сообщил, что знак максимального уважения и общественного признания вручается лучшим просветителям, людям, которые передают свой опыт и свои знания другим.

Отметим, что номинировать на Премию «Знание» можно не только себя, но и других: учителей, блогеров, СМИ, общественных и государственных деятелей и других. По итогам голосования будут определены 22 лауреата в 13 номинациях.

Главные критерии отбора: масштаб, социальная значимость и уникальность просветительской инициативы.

Заявки на участие принимаются до 17 июля на сайте Премии «Знание».