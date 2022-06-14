За сутки в Кузбассе выявили 60 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 60 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 65 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 165 302 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 162 144 выздоровели, 2 427 скончались, 731 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.