На время фестиваля «Динотерра» на трассе Р-255 «Сибирь» ограничат ремонтные работы

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на три дня будут ограничены ремонтные работы в связи с проведением международного фестиваля «Динотерра». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Мероприятие пройдет с 17 по 19 июня в деревне Шестаково Чебулинского округа. Предполагается, что по трассе Р-255 туристы со всего Кузбасса и соседних регионов будут направляться к месту проведения фестиваля.

В связи с этим ремонтные работы будут ограничены на пяти участках: км 309-321, 343-362, 362-374+500, 486-501, 535-545. Днем дорожники будут отдыхать, а работать и перекрывать для этого одну полосу движения только в ночное время - с 20.00 до 8.00.

- Ограничение ремонтов обеспечит безопасный и беспрепятственный проезд к месту проведения фестиваля, - отметили в пресс-службе АПК.